Euro sub-21. Portugal tenta acesso à terceira final perante pentacampeã Espanha

Três dias após a vitória sobre a Itália (5-3, após prolongamento), recordista de troféus da prova, a equipa de Rui Jorge encara a pentacampeã e detentora do título (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019) a partir das 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt.











Portugal vai disputar pela quarta vez as meias-finais do Europeu de sub-21, na sequência dos triunfos em 1994 (2-0 à Espanha) e 2015 (5-0 à Alemanha) e da eliminação em 2004 (1-3 com a Itália), estando os 23 jogadores convocados aptos para o embate com a ‘rojita’.





A equipa das ‘quinas’ chega a Maribor, a segunda maior cidade eslovena, situada quase 130 quilómetros a nordeste de Ljubljana, com um percurso invicto e o melhor ataque do torneio, com 11 golos, que colocarão à prova a defesa menos batida, com um sofrido.





Foto: Seleções de Portugal / Facebook - DR







Os pupilos de Luis de la Fuente superaram a primeira fase, disputada entre 24 e 31 de março, com vitórias sobre a anfitriã Eslovénia (3-0) e a República Checa (2-0) e um ‘nulo’ com a Itália, mas precisaram do prolongamento para afastar a Croácia (2-1) nos ‘quartos’.





Apesar do lastro no Europeu de sub-21, no qual ainda conta com três finais perdidas (1984, 1996 e 2017), a Espanha, que terá o defesa Hugo Guillamón a cumprir um jogo de suspensão, soma duas vitórias e outras tantas derrotas em jogos oficiais com Portugal.





Foto: Seleções de Portugal / Facebook - DR







O confronto ibérico em solo esloveno será arbitrado pelo sueco Glenn Nyberg e definirá o adversário de Países Baixos ou Alemanha, que se defrontam três horas mais tarde (20h00 Lisboa) na cidade húngara de Székesfehérvár, na final, agendada para domingo, em Ljubljana.





Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um campeonato da Europa de sub-21, que tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.







Foto: UEFA/DR





O selecionador espanhol de futebol de sub-21 projetou hoje um “jogo aberto, equilibrado e com muitos golos” diante de Portugal, na quinta-feira, na cidade eslovena de Maribor, das meias-finais do Europeu da categoria.





“Vamos defrontar uma equipa com um perfil muito semelhante ao nosso e com jogadores que gostam de ter a bola. A luta será pelo controlo do jogo. Somos fiéis à ideia que temos. Não é o momento de mudar muita coisa, mas de reforçar as nossas virtudes”, considerou Luis de la Fuente, em videoconferência de imprensa.

A pentacampeã e detentora do título Espanha (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019) encara Portugal na quinta-feira, às 18:00 (17:00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, três dias depois de ter eliminado nos quartos de final a Croácia (2-1, após prolongamento).





Foto: EPA/DR







“O que mais me preocupa é que Portugal é uma grande equipa, tem muito boas individualidades em todos os seus setores e trabalha em conjunto. A mensagem que quero passar é que teremos de ser nós próprios para nos impormos. É impossível não sofrer num jogo deste calibre, mas estamos convencidos das nossas forças”, vincou.





A ‘rojita’ chega às meias-finais com um percurso invicto e a defesa menos batida do torneio, com apenas um golo sofrido, que surgiu de grande penalidade durante o período de compensação de uma partida “tão difícil e de extrema exigência” diante dos croatas.





“Saímos fortalecidos desse jogo e sabemos o que é sofrer. Esse golo, aos 90+4 minutos, podia ter feito muito dano, mas os nossos melhores minutos foram no prolongamento. Soubemos elaborar o jogo e chegar perto da área contrária, mas falta-nos aquela contundência e agressividade nos metros finais do campo”, apontou Luis de la Fuente.





Foto: EPA/DR







Assumindo ter precavido nos treinos um eventual desempate da marca dos 11 metros perante Portugal, o selecionador espanhol terá de colmatar a ausência do defesa Hugo Guillamón, que está castigado e pode dar lugar no eixo defensivo a Óscar Mingueza.





“São duas equipas muito boas, com jogadores de muita qualidade e um futebol muito parecido, seja a atacar ou a defender. Da minha parte, espero que não haja muitos golos na nossa baliza. Teremos de encarar o jogo com intensidade e da melhor forma, porque, se os deixarmos jogar, vamos sofrer”, advertiu o central do FC Barcelona, de 22 anos.





Na mesma videoconferência de imprensa esteve o médio Manu García, de 23 anos, que salientou o crescimento exibicional da Espanha perante a Croácia, num jogo que “fez desfrutar todos” e proporcionou um “sofrimento que valeu a pena” e reforçou o coletivo.





“Contra Portugal, que é uma equipa muito parecida à nossa, vai ser uma luta para ver quem tem mais capacidade de ter a bola”, resumiu o jogador do Sporting de Gijón.

O confronto ibérico arranca às 18:00 (17:00 em Lisboa) em solo esloveno e definirá o adversário de Países Baixos ou Alemanha, que se defrontam três horas mais tarde na cidade húngara de Székesfehérvár, na final, agendada para domingo, em Ljubljana.





Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020, motivado pela pandemia de covid-19.



Portugal já derrotou Espanha numa das três meias-finais disputada

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 disputa na quinta-feira a quarta meia-final de uma Europeu da categoria frente à pentacampeã Espanha, após uma eliminação e duas passagens, uma delas à custa do rival ibérico.Em 1994, a iminente ‘geração de ouro’ do futebol nacional, liderada por Nelo Vingada, arrancou a estreia em fases finais, então restrita apenas a quatro seleções, em França, com uma vitória sobre a ‘rojita’ (2-0), com golos de Rui Costa e João Vieira Pinto.

Se a Espanha conquistaria a medalha de bronze, ao derrotar a França no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares (2-1), Portugal perderia a final diante da também pentacampeã Itália no prolongamento (1-0), com um ‘golo de ouro’ de Pierluigi Orlandini.





Foto: Seleções de Portugal / Facebook - DR



A equipa das ‘quinas’ voltaria às meias-finais de um campeonato da Europa de sub-21 exatas duas décadas depois, aquando da terceira presença numa fase final, para sofrer novo triunfo ‘azzurrini’ (3-1), desta vez sob alçada de José Romão e em solo alemão.Dois golos de Alberto Gilardino e outro de Gianpiero Pinzi, contra um de Pedro Oliveira, desmoronaram o ‘sonho’ dos lusos, que tiveram de se contentar com a medalha de bronze, mercê de uma vitória posterior sobre a Suécia (3-2, após prolongamento).Portugal repetiria a presença na final em 2015, mas, já com Rui Jorge ao leme e na República Checa, somou nova desilusão perante a Suécia na ‘lotaria’ dos penáltis (3-4, após um ‘nulo’), na sequência de uma goleada à reputada Alemanha nas ‘meias’ (5-0).

Bernardo Silva, Ricardo Pereira, Ivan Cavaleiro, João Mário e Ricardo Horta expressaram a superioridade nacional sobre os germânicos, vencedores em 2009 e 2017 e finalistas derrotados na última edição, fixando a vitória lusa mais volumosa de sempre na prova.





Foto: Seleções de Portugal / Facebook - DR



Portugal prepara-se agora para encarar a quarta meia-final do seu currículo no Europeu de sub-21, graças ao triunfo de segunda-feira sobre a Itália (5-3, após prolongamento), num dia em que a atual campeã Espanha afastou a Croácia (2-1, após prolongamento).Apesar dos cinco troféus (1986, 1998, 2011, 2013, 2019), que a tornam recordista, a par da Itália (1992, 1994, 1996, 2000, 2004), a ‘rojita’ soma duas vitórias e outras tantas derrotas em partidas oficiais com a equipa das ‘quinas’ no escalão de ‘esperanças’.Além da meia-final memorável de 1994, Portugal impôs-se à Espanha no ‘play-off’ de qualificação para o Euro2002, ao responder em Faro (1-0), com assinatura de Hugo Leal, ao desaire em Jaén (2-1) e seguir em frente pelo maior número de golos fora de casa.

O último embate aconteceu há quase quatro anos e redundou em triunfo espanhol (3-1), com tentos de Saúl Ñíguez, Sandro Ramírez e Iñaki Williams, contra um de Bruma, na segunda ronda do Grupo B de um torneio que a ‘rojita’ deixou escapar para a Alemanha.





Foto: Seleções de Portugal / Facebook - DR



