França e Bélgica garantem qualificação

Os gauleses, que venceram o Mundial em 1998 e em 2018, triunfaram na receção ao Cazaquistão, por 8-0, e garantiram o primeiro lugar do Grupo D, assegurando a 16.ª presença em fases finais, a sétima consecutiva.

Já a Bélgica bateu a Estónia por 3-1 e apurou-se no Grupo E. A seleção belga, que ficou em terceiro no Mundial2018, na Rússia, vai estar presente no Mundial pela 14.ª vez, a terceira seguida.

Estas duas seleções juntam-se à Alemanha, campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014, e Dinamarca, também já apuradas na zona europeia, bem como ao anfitrião Qatar.

Na zona sul-americana, o Brasil, único país que participou em todas as edições, também já garantiu o apuramento. Os `canarinhos` são recordistas de vitórias na competição, com cinco troféus (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).