Abel Braga pede tempo e carinho para Wendel triunfar

O treinador Abel Braga, em declarações à Antena 1, lembrou que o primeiro ano de um brasileiro em Portugal é sempre difícil mas será uma questão de tempo porque se trata de um jogador acima da média.



O técnico brasileiro revelou ainda que teve uma conversa com o treinador leonino Jorge Jesus lembrando que a mudança que o jogador está a protagonizar não é fácil e o jovem tem que ser acarinhado.



Sobre um hipotético descontentamento do técnico do Sporting a propósito da demora do jogador em evoluir taticamente, Abel Braga realçou que é o treinador que tem a obrigação de fazer o futebolista crescer nessa vertente.



O futebolista custou 7,5 milhões de euros, pagos ao Fluminense, mais 1,2 milhões em comissões.



Para já o médio brasileiro, de 20 anos, não teve o rendimento que os sportinguistas esperavam. É o único reforço que ainda nãos e estreou.