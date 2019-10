Abrantes Mandes contra “meia dúzia” de garotos malcriados

O carismático sportinguista concorda com o corte anunciado pelo presidente Frederico Varandas com as claques Juve Leo e Diretivo XXI.

Após os incidentes do passado sábado no jogo de futsal que forçou à escolta policial ao presidente e outros dirigentes, a direção resolveu quebrar com efeitos imediatos o protocolo celebrado com as claques a 31 de julho.



A Torcida Verde e a Brigada Ultras Sporting estão fora deste desaguisado.



Abrantes Mendes, em declarações ao jornalista da Antena 1 José Carlos Lopes, frisou que não restava outra alternativa à direção perante o comportamento de “meia dúzia de garotos que nãos e sabem comportar”.



O antigo dirigente foi mais longe nas suas críticas e afirmou: “O poder não pode cair na rua. Ordinarices, impropérios, injúrias e difamações não têm lugar no Sporting, independentemente dos órgãos sociais terem ou não cometido erros”.



A concluir o seu raciocínio Abrantes Mendes ainda disse: “Quando uma direção abre portas e claudica perante estes grupos, um clube corre sérios riscos de extinção”.