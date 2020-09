Acuña agradece aos sportinguistas que fizeram do clube a sua "casa"

“Passámos por bons momentos e por outros um pouco mais difíceis, mas sempre dei o máximo para colocar o Sporting no lugar mais alto e ganhámos títulos três vezes. Gostava de despedir-me de outra forma, mas não foi possível. Obrigado ao Sporting por ter sido a minha casa, obrigado aos meus companheiros, ao staff e a todos vocês, verdadeiros adeptos. Levo-vos no coração”, escreveu o atleta, nas redes sociais.



Após três épocas em Alvalade, o futebolista sul-americano transferiu-se para os espanhóis do Sevilha, treinados por Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, e campeão em título da Liga Europa.



Acuña, de 28 anos, já deverá estar disponível para jogar a Supertaça europeia, em 24 de setembro, frente aos alemães do Bayern Munique, que se sagrou campeão europeu na final disputada em Lisboa.