Acuña fora dos convocados do Sporting para jogo com Vitória de Setúbal

O médio argentino Marcos Acuña vai falhar o jogo de sábado frente ao Vitória de Setúbal, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com Eduardo Henrique e Pedro Mendes a regressarem às escolhas do técnico Jorge Silas.