Acuña já não foge aos `leões`

RTP 12 Jul, 2017, 21:38 / atualizado em 12 Jul, 2017, 21:39 | Sporting

Refira-se que o esquerdino na época que passou na Argentina fez 10 golos em 28 jogos.



O presidente do Racing Clube já confirmou que o extremo argentino está a caminho de Portugal, explicando numa entrevista à Fox Sport os contornos do negócio







Vitor Blanco, fala que o clube argentino irá receber cerca de 5 milhões de euros, já que o Racing de Avelleneda não detinha a totalidade do passe do jogador, agradecendo ao esquerdino o que fez pelo clube de Avelleneda: "Ele queria jogar na Europa, é normal. Estamos muito agradecidos a ele".