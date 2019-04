Acuña regressa aos treinos do Sporting sem limitações

Lusa Comentários 11 Abr, 2019, 15:24 | Sporting

Acuña, que esteve a recuperar de mialgias de esforço nos últimos dias, treinou sem limitações na academia do Sporting, em Alcochete, ao contrário do colombiano Cristián Borja e do argentino Battaglia, que continuam a recuperar das respetivas lesões, tal como Bas Dost.

De acordo com a informação divulgada pelos `leões`, o avançado holandês vai realizar durante a tarde de hoje tratamento e treino condicionado no relvado, acompanhado por um elemento do departamento clínico.

O plantel orientado por Marcel Keizer volta a treinar na sexta-feira, a partir das da 10h30, à porta fechada, em Alcochete, seguindo-se, às 12h30, uma conferência de imprensa com o treinador holandês.

O Sporting, que na ronda anterior se isolou no terceiro lugar da I Liga, com 61 pontos, a oito do líder Benfica e do FC Porto, segundo classificado, joga no sábado no estádio do Desportivo das Aves, 12.º classificado, com 30, em jogo da 29.ª jornada da prova, com início às 20h30.