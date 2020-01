Acuña regressou aos treinos do Sporting, a três dias do dérbi

O médio argentino, que tinha cumprido trabalho de ginásio na segunda-feira, integrou o apronto, depois de ter estado ausente no triunfo no terreno do Vitória de Setúbal, por 3-1, no sábado, devido a mialgias e a estar em risco de suspensão.



O guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro voltou a realizar treino condicionado no relvado, enquanto o avançado argentino Vietto permaneceu em tratamento.



O técnico Silas voltou a contar com o guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker e com o defesa Eduardo Quaresma, que têm sido utilizados na equipa sub-23 dos 'verde e brancos'.



O Sporting prossegue na quarta-feira, às 10:00, novamente à porta fechada, na Academia do clube, em Alcochete, a preparação para o embate com o rival Benfica, marcado para sexta-feira, às 21:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Os ‘leões’ ocupam o quarto lugar do campeonato, com 29 pontos, menos 16 do que o líder e campeão Benfica.