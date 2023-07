Adán fala em começo entusiasmante e promete muito trabalho

"Os começos são sempre entusiasmantes. Começa a nova temporada e estamos todos com vontade de fazer as coisas bem. Acima de tudo, prometemos muito trabalho. Essa é a filosofia desta equipa: trabalhar todos os dias ao máximo. Estou seguro de que isso vai trazer bons resultados", referiu o guardião espanhol, de 36 anos, citado pelos meios de comunicação do clube lisboeta.



A preparar-se para cumprir a quarta temporada de 'leão ao peito', o antigo jogador do Real Madrid e Atlético de Madrid confessou que já estava com vontade de começar a treinar com a equipa na Academia, em Alcochete.



"Já estávamos com vontade de começar, de estarmos todos juntos aqui e de dar início à nova época com energia e entusiasmo renovados. Queremos fazer muito melhor este ano", reforçou.



No primeiro dia da nova época, o treinador Rúben Amorim contou com a presença de vários jovens jogadores da formação 'verde e branca' e mereceu um comentário do guarda-redes que foi titular indiscutível nos três últimos anos.



"Faz parte da filosofia do Sporting e do míster (Rúben Amorim) dar oportunidades aos jovens que têm feito as coisas bem nas camadas jovens e que chegam à equipa principal com muita esperança. É bom para nós, que estamos aqui há mais tempo, ver essa fome que os mais novos têm de ganhar o seu lugar na equipa. Isso pode ajudá-los na integração", concluiu.



O primeiro dia de trabalho do Sporting, quarto classificado da última edição da I Liga, ficou marcado por testes físicos e exames médicos de manhã e pelo primeiro treino na parte da tarde, especificaram os 'leões' na nota publicada no seu site.



Após duas semanas de trabalho em Alcochete, o Sporting segue para estágio no Algarve, como tem sido habitual nos últimos anos, onde ficará entre 15 e 26 de julho, em Lagos.



O primeiro teste será precisamente na região algarvia, em 19 de julho, perante o Genk, no Estádio Algarve, seguindo-se duelo com a Real Sociedad, em 25, no mesmo recinto.