Adiado oficialmente jogo entre Sporting e Gil Vicente

O processo tem data de 8 de setembro perante as informações de contágio por Covid-19 no clube "gilista".





Assim, o comunicado da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte diz que "na sequência da informação facultada e da avaliação de risco face aos resultados obtidos em teste de pesquisa de SARS-CoV-2, no cumprimento das competências atribuídas às Autoridades de Saúde, foi decidido pelas Autoridades de Saúde dos níveis nacional, regional e local, não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo do dia 19/09/2020."





O Sporting tem igualmente muitos casos de infeção e assim, fica adiado o jogo inaugural de sábado para as duas equipas na I Liga de futebol.





O Gil Vicente regista nesta altura 19 casos de infeção por Covid-19, entre eles 11 jogadores.



No Sporting, o treinador Rúben Amorim e vários atletas também testaram positivo nos últimos dias.



Já esta tarde, o Gil Vicente tinha confirmado à Antena 1 o adiamento do jogo, mas ainda aguardava por informações oficiais da Direção-Geral da Saúde e da ARS do Norte.