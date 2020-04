Adrien mantém o desejo de ser campeão no Sporting

O médio formado na Academia de Alcochete é um dos futebolistas que o presidente dos “leões”, Frederico Varandas, gostava de ver voltar ao clube.



Agora, o jogador, em conversa no Instagram com o voleibolista do clube leonino Miguel Maia, deixou escapar os seus desejos ao confidenciar ao amigo: “Tenho uma espinha atravessada na garganta por não ter conseguido ser campeão no Sporting. Quem sabe um dia... Espero ter muitos mais anos para chegar ao fim da carreira e com um desses objetivos cumprido” - o outro é ser campeão do Mundo por Portugal.



O futebolista admitiu também que “voltar já esteve para acontecer noutras alturas... mas pertenço ao Leicester e estou emprestado ao Mónaco, vamos ver o que pode acontecer, é uma opção muito válida”.



O internacional português saiu de Alvalade no verão de 2017, e é um sonho confesso do presidente leonino, Frederico Varandas, para reforçar o plantel.



O médio, que se prepara para entrar na última época de contrato com o Leicester, parece estar em consonância com o líder do clube e da SAD leonina neste desejo conjunto de um regresso a Alvalade.