Agostinho Abade diz que estatutos do Sporting tornam o clube ingovernável

Antes de lançar qualquer ideia, o ex-dirigente fez questão de sublinhar que não o move qualquer intenção de ocupar qualquer cargo executivo no clube.



De seguida começou por constatar o clima de grande divisão interna que se vive, com muitos egos e a desmotivação expressa no decrescente número de assistentes aos jogos.



“Como o clube está não atrai ninguém para o dirigir” revelou o dirigente, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, admitindo urgência no lançamento de um debate o mais alargado possível sobre os modelos que possam tornar o clube viável.



“As eleições no Sporting devem discutir planos estratégicos e não pessoas”, sublinhou o carismático associado.



De forma a sintetizar as suas ideias Agostinho Abade lançou para a discussão prévia cinco sugestões:



1 – ampliar o modelo de participação de sócios em assembleia geral;



2 – aprovar a realização de um referendo para a aprovação de alterações estatutárias;



3 – deve ou não o Sporting instituir uma assembleia delegada, entre assembleias gerais, para a análise de orçamentos e contas;



4 – promover uma ampla discussão sobre o modelo acionista da SAD;



5 – inscrever nos estatutos a eleição, por maioria, dos órgãos sociais.



A terminar e à margem desta proposta global Agostinho Abade falou da saída do futebolista Bruno Fernandes com um misto de tristeza e alegria referindo-se ao futebolista com a tristeza de quem vê partir um “grande jogador e um grande líder” e por outro lado com a alegria de o ver chegar a um patamar desportivo que “merece”.