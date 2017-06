Alan Ruiz confessa-se mais adaptado ao Sporting

25 Jun, 2017, 18:49 / atualizado em 25 Jun, 2017, 18:49 | Sporting

"Estou mais adaptado, com outro ânimo também, porque o facto de ter terminado a época a jogar deixou-me com uma confiança muito grande. Oxalá esta temporada seja como a segunda metade de época passada, porque foi muito boa", disse o avançado, demonstrando-se desejoso de começar a jogar.



Alan Ruiz reconheceu que os jogadores do Sporting estão cientes que a próxima temporada será "muito competitiva", pelo que o plantel 'leonino' está a trabalhar para se preparar da melhor maneira.



"O Sporting esta sempre preparado para lutar pelos títulos e estamos a trabalhar para poder consegui-lo", frisou.



A cumprir a sua segunda época com os 'verdes e brancos', o argentino, de 23 anos, confessou que o grupo está "muito forte, muito unido". "O importante é puxarmos todos para o mesmo lado e estarmos juntos nos bons e nos maus momentos", completou.



Ruiz admitiu ainda que a chegada de reforços ajuda o Sporting, mas que também torna a luta pela titularidade mais dura.



"Espero que se adaptem rapidamente, chegaram reforços de grande categoria, oxalá os saibamos aproveitar", prosseguiu.



O avançado 'leonino' deixou ainda uma mensagem aos adeptos, prometendo que o plantel vai dar tudo, "como sempre", para lutar por títulos.



"Digo-lhes para ficarem tranquilos, porque sinto que este ano vamos ganhar", concluiu.



O Sporting, que iniciou na quinta-feira os exames médicos, começar a trabalhar na segunda-feira, na academia do clube, em Alcochete, estando o primeiro encontro de preparação agendado para 07 de julho, frente ao Belenenses.



A equipa apresenta-se aos sócios a 22 de julho, com um adversário ainda a anunciar, depois de um estágio na Suíça entre 10 e 18 de julho, durante o qual defrontará o Fenerbahçe, Valência, Basileia e Marselha.