Alan Ruiz e Lumor cedidos pelo Sporting até final da temporada

Lusa Comentários 31 Jul, 2019, 20:40 | Sporting

Alan Ruiz, de 25 anos, já tinha atuado no Aldosivi, do principal escalão da Argentina, na temporada transata, pelo que volta a ser cedido pelo Sporting à formação de Mar del Plata.



O jogador argentino está a cumprir o último ano de ligação aos ‘leões’, que em 2016 o contrataram ao Colón, num negócio avaliado em cerca de oito milhões de euros.



Contudo, Ruiz nunca de impôs no emblema de Alvalade e acabou por ser cedido nas duas últimas temporadas, a Colón e Aldosivi.



Já o lateral ganês Lumor, que esteve cedido aos turcos do Goztepe na segunda metade da época anterior, foi novamente emprestado pelos ‘verde e brancos’, desta vez ao Maiorca, que garantiu a subida à Liga espanhola.



Lumor, de 22 anos, chegou ao Sporting em janeiro de 2018, proveniente do Portimonense, mas apenas realizou nove partidas pelos ‘leões’, antes de rumar à Turquia, em janeiro deste ano.