Amorim assume que é crucial para o Sporting vencer Marítimo e Benfica

O treinador Rúben Amorim assumiu hoje que é crucial para o Sporting vencer os próximos dois jogos na I Liga de futebol, contra Marítimo e Benfica, num mês de janeiro que será decisivo para os `leões`.

"Para nós é essencial e eu acho que é crucial vencer os dois jogos. Não termina tudo e vamos jogar sempre para vencer até ao fim, mas nunca vi um problema em assumir que temos de vencer os nossos jogos", admitiu o técnico `verde e branco`, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Segundo Amorim, os `leões` não podem perder mais pontos "porque depois torna-se muito difícil" não só o objetivo do título, mas também "pelos lugares na Liga dos Campeões", mas garantiu estar "mais preocupado com o Marítimo", para já, apesar de reconhecer a importância dos desafios que se seguem.

"Em relação ao mês de janeiro, é crucial e decisivo. Não há como escondê-lo. Não será o fim do mundo, mas, como clube grande, neste mês decide-se muita coisa. Temos de nos manter nas competições europeias, temos de competir e lutar para vencer a Taça da Liga, porque é muito importante ganhar sempre um título", assumiu.

O Sporting atravessa uma fase positiva, com sete triunfos consecutivos e vários jogos `resolvidos` logo na primeira parte, mas Amorim frisou que "tudo isso aconteceu em casa e não fora", onde a equipa tem tido "alguns problemas".

E o próximo jogo é, precisamente, no terreno do Marítimo, uma equipa que saiu derrotada de Alvalade por 5-0 há cerca de um mês, na Taça da Liga, mas contra a qual os `leões` têm de "ser consistentes desde o primeiro minuto" e, de preferência, "marcar primeiro".

"A nossa equipa precisa de marcar primeiro. Se não marcar, se for o adversário, também [tem de] conseguir dar a volta. [Mas] se marcarmos primeiro tornamos o jogo muito mais fácil. É isso que estou sempre a dizer à equipa. E estamos mais fortes e mais consistentes", reconheceu o treinador.

Na comitiva que viaja hoje para o Funchal já segue o reforço Mateo Tanlongo, revelou Amorim, assim como o defesa central St. Juste, recuperado de lesão, mas ainda não seguem Neto, que "esteve muito tempo parado e precisa de recuperar os indicies físicos", e Morita, que "teve um pequeno atraso na recuperação e "não vai estar neste jogo e provavelmente no próximo", contra o Benfica.

Para o dérbi da próxima jornada, Coates e Nuno Santos estão, também, em risco de suspensão, se virem um cartão amarelo frente ao Marítimo, mas Amorim só admite gerir os dois jogadores se o desenrolar do encontro o permitir.

"Com o jogo a decorrer pode haver [gestão dos jogadores em risco de suspensão]. Vai jogar a equipa que acho que é a melhor para vencer o jogo. Nesse aspeto, não muda nada em relação aos anos anteriores", frisou.

O Sporting visita o Marítimo no domingo, em encontro da 15.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 18:00, no Funchal, e arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

A equipa orientada por Rúben Amorim procura alcançar um triunfo para chegar ao dérbi da próxima jornada a nove pontos do líder Benfica, que já venceu nesta jornada.

