Amorim diz que adeptos do Sporting podem esperar "o máximo" e lembra contrato

"O que os adeptos do Sporting podem esperar de mim é o mesmo de sempre. Eu dou o máximo pelo clube, adoro estar aqui e isso vai continuar. Tenho contrato com o Sporting e sou treinador do Sporting", vincou Rúben Amorim, em Alcochete, na antevisão do encontro da I liga de futebol frente ao Portimonense.

Questionado sobre as suas declarações antes da visita ao FC Porto, quando disse sentir-se "perdido" em relação ao seu futuro, o técnico `leonino` explicou que procura "ser correto com toda a gente", admitiu que há variáveis que podem pesar na sua decisão e prometeu ser mais comedido no futuro.

"Temos coisas para pensar, se quero mudar de vida ou não, a idade dos meus filhos, se podem mudar ou não. Eu tento ser o mais transparente aqui, mas, garanto-vos, vai ser muito mais aborrecido, mas eu vou ser diferente nesse aspeto", desabafou.

Amorim, de resto, vincou em todas as respostas o seu contrato com o Sporting, válido até 2026, incluindo quando foi questionado sobre o que é que o clube precisa de fazer para o manter na próxima época.

"O Sporting não precisa de fazer nada de diferente. Tenho contrato com o Sporting, sou treinador apenas do Sporting e não há novidade nenhuma", insistiu.

O treinador do Sporting voltou a abordar o seu futuro em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Portimonense, a contar para a I Liga portuguesa de futebol.

Os `leões` recebem os algarvios no sábado, em encontro da 32.ª jornada, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica (AF Vila Real).

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato, com 81 pontos, mais cinco do que o Benfica, e pode sagrar-se campeã nacional já nesta ronda, se vencer os algarvios e os `encarnados` não fizerem o mesmo no domingo, na visita ao Famalicão.

O Portimonense venceu apenas um dos últimos 12 encontros e ocupa o 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, cinco pontos acima dos lugares de despromoção direta e a um ponto do Estrela da Amadora e dois do Boavista.