Amorim nega pressão e quer vencer o Casa Pia

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, negou estar mais pressionado devido às melhorias do Benfica no último mês, mas admitiu que quer vencer o Casa Pia, na I Liga portuguesa de futebol, para “dormir descansado”.

“Já sabemos que para ganhar o campeonato temos de fazer um número enorme de pontos. Isso não vai mudar e, este ano, acho que ainda vai ser pior. Portanto, não muda nada. Cada um faz o seu caminho, estamos em primeiro [lugar], queremos mantê-lo e, ganhando ao Casa Pia, podemos dormir descansados durante duas semanas”, comentou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.



O Benfica venceu todos os encontros (cinco) desde que Bruno Lage substituiu Roger Schmidt no comando técnico, durante a última interrupção do campeonato para os compromissos das seleções nacionais.



Antes de nova interrupção, após a oitava jornada, Amorim lembrou que “antes do jogo com o PSV”, para a Liga dos Campeões, que os verde e brancos empataram 1-1, “toda a gente dizia que o Sporting não ia perder o campeonato de forma alguma” e vincou que a luta permanece em aberto.



“O Benfica está melhor, o FC Porto está melhor, nós sabemos que são grandes equipas, são excelentes treinadores e nós só temos de fazer o nosso trabalho. Mas nós continuamos aqui também e continuamos na luta. E, se ganharmos, vamos para a paragem em primeiro. Esse é o único objetivo que temos”, lembrou.



De resto, após o empate nos Países Baixos, na segunda jornada da fase de liga da "Champions", o técnico gostou de sentir que “os jogadores sentiram o resultado”, porque “estavam habituados a ganhar sempre”, confirmou que a lesão de Diomande vai obrigar o defesa central a parar “algumas semanas” e revelou problemas adicionais nesse setor.



“O próprio Quaresma ainda não curou bem (uma lesão anterior), o Inácio ainda está com aquilo muito chato, mas já não temos muitas soluções e eles terão de fazer o sacrifício, se conseguirem”, desabafou o treinador.



Desta forma, “certos de fora” da convocatória estão Matheus Reis, St. Juste, Diomande, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves, confirmou Amorim.



O Sporting recebe o Casa Pia no sábado, em partida da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.