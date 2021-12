Amorim quer bater Penafiel e diz que Sporting é candidato a vencer Taça da Liga

“É um jogo perigoso. Nós podemos contar com dois resultados, mas somos o Sporting e temos de vencer, não sabemos jogar de outra forma. Vimos o Penafiel, sabemos quais são os pontos fortes. Temos de meter muita intensidade no jogo, porque a nossa divisão tem mais intensidade”, afirmou em declarações aos meios de comunicação do clube.



O técnico dos ‘leões’ admitiu que o clube tem a “responsabilidade” de chegar à ‘final four’ e que é candidato a revalidar a conquista do troféu que conseguiu na época passada.



“Somos uns claros candidatos a vencer a Taça da Liga e para isso temos de vencer o Penafiel”, disse Rúben Amorim, admitindo que vai fazer algumas alterações na equipa.



O treinador lembrou que a equipa está em “todas as frentes” e que para isso é necessário recuperar os jogadores, destacando também a utilização de jovens atletas do clube na equipa principal.



“Nos próximos dias vamos decidir se mantemos o lugar em que estamos no campeonato, se vamos à ‘final four’ da Taça da Liga e se seguimos em frente na Taça de Portugal. Portanto, sabendo isso, está nas nossas mãos e aquilo que temos de fazer é estar muito concentrados no jogo e jogar da nossa maneira. Se assim for, vamos ganhar”, defendeu.



Rúben Amorim espera que a equipa marque cedo frente ao quinto classificado da II Liga, apesar de alertar para as dificuldades esperadas.



“O Penafiel vai estar motivado, está a fazer um bom campeonato e tem um treinador jovem, com muito boas ideias. É uma equipa que gosta de ter a bola, e que está habituada a tê-la na sua divisão, e contra nós vai querer manter essa identidade e isso é bom para nós”, explicou.



O Sporting vai jogar frente ao Penafiel na terça-feira, às 20:15, no Estádio Municipal 25 de Abril, no último jogo do grupo B da Taça da Liga, que será dirigido por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.



O Famalicão, equipa do grupo que já disputou os dois jogos, e o Sporting têm três pontos, enquanto o Penafiel tem zero, pelo que o empate basta para os ‘leões’ seguirem em frente.