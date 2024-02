Amorim rejeita ver Sporting como o mais capaz na luta pelo título

”, advertiu o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.Antes, Amorim já tinha revelado que, ao longo desta semana, lembrou os jogadores de que “o campeonato é feito de vários momentos e sensações” e que têm de “saber lidar com isso, com todos os momentos do jogo e da época, sabendo que nada é eterno”, nomeadamente os elogios à equipa.”, insistiu.No fim, questionado a propósito de estar à beira de tornar-se no segundo treinador da história do Sporting com mais jogos à frente da equipa de futebol, o técnico voltou a apontar para instabilidade de que é feito o futebol e usou o exemplo do seu homólogo no Benfica.

“Quando treinamos um clube 'grande', tudo o que foi feito já não conta. E basta ver ao lado, no Benfica, o treinador que às vezes é contestado e no ano passado ganhou o campeonato. Nós ganhamos um dia, num clube ‘grande’, no dia a seguir, já nada conta”, comentou o treinador que, frente ao Moreirense, vai cumprir o 194.º jogo pelo clube verde e branco.





O Sporting visita o Moreirense esta segunda-feira, em partida da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20h15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de Fábio Veríssimo.