Andebol. Sporting perde com Tatran Presov na Liga Europeia

Depois de ter ganho ao Tatran Presov por 27-21, em Alvalade, há pouco mais de uma semana, o Sporting não conseguiu conquistar os dois pontos em disputa e permitiu à equipa eslovaca alcançar o primeiro triunfo na fase de grupos.



Pavel Hernández, que durante quatro épocas representou o Sporting da Horta antes de se transferir para o Tatran Presov, foi o melhor marcador do encontro, com sete golos, seguido do seu compatriota do Sporting Pedro Valdez, com cinco.



O Sporting tem ainda quatro jogos para poder terminar entre os quatro primeiros lugares do grupo, que dão acesso aos oitavos de final, frente aos alemães do Fuchse Berlim (casa e fora), os romenos do Dínamo Bucareste e os suecos do IFK Kristianstad, ambos em Alvalade.



O Fuchse Berlim, que venceu a Taça EHF (que originou a Liga Europeia) por duas vezes, em 2015 e 2018, e foi vice em 2019, lidera o grupo B, com 10 pontos em seis jogos, em igualdade pontual com os IFK Kristianstad (segundo, com oito partidas realizadas).



O Sporting é quarto, com seis pontos em seis jogos, a três dos franceses do USAM Nimes Gard, terceiros com nove pontos em oito jogos. O Dínamo Bucareste é quinto, com três pontos em seis jogos, e o Tatran Presov é sexto e último, com dois em sete.