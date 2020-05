Andebolista sérvio Ivan Nikcevic termina ligação com o Sporting

O jogador, de 39 anos, chegou ao Sporting em 2016, e foi um dos atletas que contribuiu para a conquista do bicampeonato, tendo vencido ainda uma Taça Challenge ao serviço do clube lisboeta.



"Os festejos da conquista dos dois títulos nacionais são os momentos que vou recordar com mais carinho. Vou ter muitas saudades do apoio dos nossos adeptos e do Pavilhão João Rocha, sempre cheio nos jogos importantes. Vou torcer sempre pelo Sporting. Espero que ganhem muitos títulos no futuro”, recordou o sérvio, que antes tinha representado os polacos do Wisla Plock.



O Sporting agradece a Nikcevic “todo o profissionalismo e empenho que sempre demonstrou ao serviço do clube”, pelo qual marcou quase 400 golos.