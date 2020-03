André Bernardo o preferido de Varandas para substituir Miguel Cal

André Bernardo protagoniza uma ascensão meteórica nos órgãos sociais do clube, depois de ter passado no Conselho Diretivo da condição de suplente para o lugar que era ocupado anteriormente por Francisco Rodrigues dos Santos “Chicão” que deixou o cargo quando passou a liderar o CDS-PP.





André Bernardo tem um passado profissional ligado à área do digital e das telecomunicações.



O nome de André Bernardo deverá ser aprovado internamente na reunião do Conselho de Directivo, da próxima semana.Depois da confirmação, anúncio oficial e consequente comunicação à CMVM por parte do presidente/ausente Frederico Varandas, que como se sabe cumpre serviço de voluntariado nas Forças Armadas, como médico, na ajuda aos doentes infetados com o novo coronavírus.O outro candidato à entrada na SAD do Sporting era Miguel Nogueira Leite, vogal da direcção leonina.Considerado uma opção forte, Miguel Nogueira Leite é pós-graduado em Direito do Desporto pela Universidad Juan Carlos e Federacíon Espanola.