Anselmi sem dois titulares e Borges renovou baliza

Nico fez sete golos e cinco assistências em 29 jogos, menos dois do que Galeno, com 12 tentos e três passes para golo, num pódio de influência encabeçado pelo ponta de lança espanhol Samu, que já ‘faturou’ por 18 vezes esta época e é o segundo melhor marcador da I Liga, com 13 remates certeiros, atrás dos 22 do sueco Viktor Gyökeres, do Sporting.Os dois somaram 27 titularidades em 33 possíveis e alinharam pela última vez na quinta-feira, quando o treinador argentino Martín Anselmi se estreou com uma vitória na visita ao campeão israelita Maccabi Telavive (1-0), a última jornada da fase de liga da Liga Europa, que valeu a qualificação para o play-off de acesso aos oitavos de final.conteceram a seguir à entrada de Anselmi, que, à terceira partida no FC Porto, vai se estreia na nova casa.





O mercado foi menos movimentado no Sporting, que preservou as principais figuras e só emprestou o extremo direito Marcus Edwards ao Burnley, numa vaga colmatada pelo brasileiro Gabriel Teixeira, mais conhecido por Biel, que chegou do Bahia por seis ME.



Cedido pelo Betis, o guarda-redes Rui Silva foi o primeiro reforço acolhido pelo treinador Rui Borges e destronou de imediato da baliza verde e branca o uruguaio Franco Israel, que, desde então, só atuou nas duas derradeiras jornadas da Liga dos Campeões, com o bósnio Vladan Kovacević na ‘sombra’, pois o internacional português não estava inscrito.



Rui Silva foi titular nos últimos três jogos para o campeonato e apenas sofreu na receção vitoriosa ao Farense (3-1), da 20.ª ronda, retornando ao seu país depois de ter competido sete épocas e meia no futebol espanhol, entre Granada (2017-2021) e Betis (2021-2025).



Apesar de manter o núcleo do plantel intacto, o Sporting chega ao clássico na senda de várias lesões, a mais recente a afetar Geny Catamo, que saiu tocado ante o Farense e passou a ladear Pedro Gonçalves e Nuno Santos, de fora há meses, no boletim clínico.



Nesse encontro também não estiveram Hidemasa Morita, ao ressentir-se de problemas físicos anteriores, e Viktor Gyökeres, autor de 34 tentos em 33 jogos esta época e melhor marcador do campeonato, com 22 golos, cuja aptidão tem sido gerida por Rui Borges.



Nas últimas cinco partidas, o ponta de lança sueco somou uma titularidade, foi suplente utilizado em outras duas ocasiões e esteve de fora nos dois jogos mais recentes, sendo rendido por Conrad Harder.



O FC Porto, terceiro colocado, com 42 pontos, recebe o campeão nacional e líder isolado Sporting, com 50, na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de abertura da 21.ª jornada da I Liga.