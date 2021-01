Antigo treinador do Sporting Jozef Venglos morre aos 84 anos

Além dos "leões", Venglos orientou por uma temporada o Celtic e os ingleses do Aston Villa, mas foi ao serviço da antiga Checoslováquia e da Eslováquia que mais se notabilizou, principalmente por ter conduzido a Checoslováquia aos quartos de final do Mundial de 1990, na Itália.No Sporting, Venglos rendeu António Oliveira e terminou a temporada de 1982/83 no terceiro lugar, também não terminando a seguinte, na qual foi rendido na fase final pelo adjunto Marinho, repetindo o Sporting o terceiro lugar.

O técnico orientou ainda os turcos do Fenerbahçe e várias equipas na Austrália.