Antunes e Bruno Tabata de volta aos treinos no Sporting

O lateral esquerdo português e o extremo brasileiro estavam a contas com lesões musculares, mas subiram ao relvado com os restantes companheiros durante os 15 minutos abertos à comunicação social de uma sessão de treino marcada também pelas ausências de Nuno Santos e Coates.



O avançado português foi autorizado pelo Sporting a deslocar-se ao norte do país para tratar de assuntos pessoais, enquanto o defesa prosseguiu o seu plano de tratamentos no departamento médico, tendo em vista o debelar da lesão contraída em Guimarães e que motivou a sua dispensa da seleção do Uruguai.



A sessão foi ainda marcada por muitas ausências de jogadores ao serviço das seleções, nomeadamente Andraz Sporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Zouhair Feddal (Marrocos), Pedro Porro (sub-21 de Espanha), Luís Maximiano, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes (sub-21 de Portugal).



Para colmatar as ausências, Rúben Amorim voltou a socorrer-se dos jovens das equipas B e sub-23, chamando aos trabalhos Mees de Wit, Pedro Marques, Paulo Agostinho, Flávio Nazinho, Hevertton Santos, Tiago Ferreira, Nicolai Skoglund e o guarda-redes Vasco Gaspar.



A equipa do Sporting volta a entrar em ação apenas em 23 de novembro, frente ao Sacavenense, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal agendada para as 21:15 no Jamor.