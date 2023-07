Auriol Dongmo renova com o Sporting

"É com muita alegria que renovo contrato porque me sinto em casa desde o primeiro dia no Sporting. O clube sempre me apoiou e acreditou em mim, o que é muito importante", disse a atleta, de 32 anos, em declarações ao canal televisivo dos 'leões'.



Nascida nos Camarões, a atleta, que tem dupla nacionalidade e compete por Portugal desde 2020, elegeu o ouro conquistado em 2021 nos Europeus de pista coberta como o momento mais especial da carreira.



"Foi a primeira vez que representei a seleção nacional e foi um momento mais emocionante do que qualquer outro", disse Dongmo, recordista de Portugal (20,43 metros) e atual terceira classificada do ranking mundial.



Depois de há poucas semanas ter conquistado o ouro nos Jogos Europeus, Auriol Dongmo disse estar agora empenhada em conseguir um bom resultado nos Mundiais, que decorrerão em Budapeste, entre 19 e 27 de Agosto.



"Estou a trabalhar para isso já há muito tempo porque faz parte do planeamento para esta época. Vou dar tudo para chegar lá preparada para ganhar", garantiu a atleta, assumindo o sonho de conseguir uma medalha olímpica em Paris, depois de ter sido quarta classificada nos Jogos Tóquio2020.



Dongmo referiu que ganhar uma medalha nos Jogos "é um grande objetivo", acrescentando: "Nos outros anos não correu bem, mas vou dar tudo e trabalhar para fazer melhor em França".



Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo do Sporting com o pelouro das modalidades, expressou a alegria do clube em renovar com a atleta, que classificou como "uma enorme campeã nas pistas" e " uma pessoa admirável e maravilhosa que já ganhou tanto e continua com a humildade que demonstra diariamente, é um exemplo fantástico".