Bacic da Juventus para a baliza do Sporting

“Estou muito feliz por estar aqui e assinar contrato com o Sporting. Estou ansiosa para que a época comece e para que possamos alcançar muitas coisas juntos. Gostei muito do projeto e da ambição do clube e, por isso, a decisão foi fácil de tomar”, disse Bacic em declarações aos meios de comunicação do clube.



A guarda-redes bósnio-croata coloca a fasquia alta: “As minhas ambições são as do Sporting. Sendo um clube grande é normal que queira conquistar tudo e eu também. O campeonato nacional é o nosso maior objetivo, mas queremos ir jogo a jogo e, portanto, o foco está em ganhar o primeiro jogo”.



Com passagens por vários campeonatos europeus, nomeadamente o inglês, ao serviço do Arsenal, o alemão, pelo Sand, e o belga, onde vestiu a camisola do Anderlecht, a guarda-redes acredita que a experiência que adquiriu nessas ligas “pode ajudar o Sporting a chegar mais longe” nas competições que vai disputar esta época.



Desafiada a falar das suas características e qualidades, Bacic, que conta no seu currículo com três ligas italianas e uma Supertaça de Itália, aceitou o desafio, embora confessando que prefira que sejam os outros a falar de si.



“Sou uma guarda-redes alta, boa nas bolas aéreas e nos cruzamentos e que gosta de comunicar com a equipa. Espero conseguir transmitir a minha confiança às minhas colegas”, disse.