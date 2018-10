Bas Dost convocado

Lusa Comentários 28 Out, 2018, 12:34 / atualizado em 28 Out, 2018, 12:37 | Sporting

Bas Dost regressou na passada quarta-feira aos treinos da equipa 'leonina', depois de ter alinhado pela última vez em 18 de agosto, no triunfo caseiro frente ao Vitória de Setúbal (2-1), num encontro em que foi substituído ao intervalo.



O treinador dos 'leões', José Peseiro, promoveu ainda o regresso aos 'eleitos' dos médios Bruno César e Wendel, que tinham ficado de fora das opções para a receção ao Arsenal (derrota por 1-0), para a Liga Europa, em detrimento de Stefan Ristovski, que se lesionou no embate com os londrinos, Jefferson e de Miguel Luís.



O Sporting, sexto classificado com 13 pontos, e o Boavista, 13.º com sete, defrontam-se hoje, às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Lista dos 20 convocados do Sporting





Guarda-redes

Salin, Renan Ribeiro e Luís Maximiano

Defesas

Coates, André Pinto, Mathieu e Bruno Gaspar

Médios

Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Petrovic, Gudelj, Bruno César e Wendell

Avançados

Montero, Nani, Carlos Mané, Diaby, Jovane Cabral e Bas Dost