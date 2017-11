Bas Dost eleito Futebolista do Ano na 54.ª edição dos Prémios Stromp

Lusa 20 Nov, 2017, 19:09 | Sporting

Além do avançado holandês, também Daniel Podence está entre os 43 premiados, na categoria de revelação, com os galardões a serem entregues na gala marcada para as 20:00 de 12 de dezembro, num hotel da capital.

Dos distinguidos, 31 foram `premiados por inerência`, ao conquistarem medalhas em campeonatos do mundo ou da Europa, com 12 a serem escolhidos pela organização.

A futebolista Ana Borges foi escolhida como atleta do ano, com o andebolista Carlos Ruesga a vencer a categoria no masculino, enquanto Hugo Canela foi designado `técnico do ano` pela conquista do campeonato de andebol.

O antigo guarda-redes de futsal João Benedito será homenageado na categoria carreira, enquanto o vogal do conselho diretivo Rui Caeiro recebe o prémio dirigente, entre outras distinções.