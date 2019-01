Bas Dost regressa e Luiz Phellype estreia-se nos convocados do Sporting

Lusa Comentários 11 Jan, 2019, 15:55 / atualizado em 11 Jan, 2019, 15:55 | Sporting

Bas Dost, segundo melhor marcador do campeonato, com 10 golos, sofreu um traumatismo craniano no encontro com o Belenenses (2-1), na 15.ª ronda da prova, e falhou a partida de segunda-feira, em Tondela, na qual a equipa lisboeta saiu derrotada, pelo mesmo resultado.

Luiz Phellype, avançado contratado ao Paços de Ferreira, após a reabertura do mercado de transferências, integra pela primeira vez os eleitos do treinador holandês Marcel Keizer, que promoveu também o regresso do cabo-verdiano Jovane Cabral para o clássico de sábado.

Entre as saídas relativamente à lista de convocados para o jogo com o Tondela, destacam-se a do defesa argentino Marcos Acuña, que cumprirá um jogo de suspensão frente ao campeão nacional, do avançado colombiano Fredy Montero, devido a lesão, e do médio Miguel Luís.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, com 34 pontos, defronta no sábado o líder FC Porto, que tem 42, em jogo da 17.ª jornada da prova, última da primeira volta, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 15:30.

Lista de 18 convocados do Sporting:

- Guarda-redes: Salin e Renan Ribeiro.

- Defesas: Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto e Ristovski.

- Médios: Petrovic, Gudelj, Bruno Fernandes e Wendel.

- Avançados: Nani, Bas Dost, Luiz Phellype, Jovane Cabral, Raphinha e Diaby.