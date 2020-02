Basaksehir confiante na vitória sobre o Sporting e no apuramento

Depois da derrota (3-1) no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na passada semana, o técnico turco reconheceu que os 'leões' foram superiores e frisou a importância do encontro de quinta-feira para a equipa de Istambul.



"Vamos disputar um jogo muito importante. O primeiro jogo não teve o resultado que esperávamos, o Sporting jogou melhor do que nos jogos anteriores e por isso ganharam sem dificuldades", disse Okan Buruk, em conferência de imprensa.



O golo apontado por Edin Visca "deu alguma esperança para conseguir a qualificação" para a próxima fase, segundo Buruk, que prometeu apresentar uma equipa a jogar de "forma diferente e melhor".



Também o central cabo-verdiano Carlos Ponck, que em Portugal atuou no Paços de Ferreira, Desportivo de Chaves, Desportivo das Aves e na equipa B do Benfica, manifestou a intenção de dar uma resposta positiva e aproveitar da melhor forma o tento marcado em Lisboa.



"Eles (jogadores do Sporting), em casa, fizeram um golo muito cedo e trabalharam de forma mais tranquila. O golo fora vai ajudar-nos, em casa jogamos sempre com mais vontade e mais alegria. Acredito que amanhã (quinta-feira) vai ser um jogo totalmente diferente. Vamos dar uma resposta à altura e obter uma vitória", declarou o defesa.



O central do atual líder da liga turca, de 25 anos, disse ainda que "foi o coletivo (do Sporting) que fez a diferença" na primeira mão.



O Sporting, que na primeira mão venceu os turcos por 3-1, defronta o Basaksehir no Estádio Fatih Terim, a partir das 17:55 (hora de Lisboa), em jogo que será arbitrado pelo espanhol Antonio Mateo Lahoz.