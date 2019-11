Battaglia e Mathieu regressam aos treinos no Sporting

Os dois jogadores integraram o treino na Academia de Alcochete, anda que “sob vigilância”, tal como Fernando, numa sessão em que o treinador Silas contou igualmente com Wendel, regressado da seleção sub-23 do Brasil.



Battaglia não joga desde 26 de setembro, quando o Sporting perdeu em casa com o Rio Ave na Taça da Liga, por 2-1, com uma lesão no joelho direito, o mesmo que o tinha obrigado a parar quase a última época toda, devido a uma rotura ligamentar.



Indisponível para os últimos jogos dos ‘leões’, nomeadamente com o Tondela e Belenenses na I Liga, e Rosenborg na Liga Europa, esteve também Mathieu, com o central a apresentar queixas no músculo gémeo da perna direita.



Hoje, Silas contou com Mathieu, mas não teve Sebastian Coates, que saiu na segunda-feira lesionado, aos 17 minutos no particular em que o Uruguai empatou com a Argentina, a 2-2, em Telavive.



“Embora apenas tivesse de se apresentar na quinta-feira, devido ao problema físico sofrido no jogo de ontem [segunda-feira], esteve presente na Academia Sporting para avaliação e será ainda sujeito a exames complementares de diagnóstico”, refere o clube.



Numa semana em que o Sporting não terá compromissos, por ter sido eliminado na estreia na Taça de Portugal, em casa do Alverca (2-0), são vários os jogadores limitados.



Bolausie e Doumbia treinaram condicionados e fizeram tratamento, Jovane Cabral fez trabalho de ginásio, Jésé Rodríguez realizou tratamento e ginásio e Renan Ribeiro apenas tratamento, segundo revelou o clube.



No treino, Silas chamou 12 jogadores da formação, com destaque para a estreia do defesa esquerdo Rodrigo Rego, dos sub-19.



O próximo jogo dos ‘leões’ será em casa com o PSV Eindhoven, em 28 de novembro, na quinta e penúltima jornada do grupo D da Liga Europa, que os ‘leões’ lideram, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV.