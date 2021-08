Battaglia emprestado ao Maiorca

“O RCD Maiorca e o Sporting de Portugal acordaram a cedência até final da época de Rodrigo Battaglia”, refere o clube espanhol no seu sítio oficial na internet, lembrando a larga experiência do médio argentino, de 30 anos.



Na nota, o Maiorca lembra ainda a passagem de Battaglia pelo Alavés na última temporada, em que realizou 35 jogos, 30 dos quais como titular, e marcou um golo.



O médio chegou a Portugal em 2013/14, para o Sporting de Braga, proveniente do Racing Club, e esteve emprestado ao Moreirense, ao Rosário Central (da Argentina) e ao Desportivo de Chaves, antes de se afirmar em Braga, na segunda metade de 2016/17.



No final dessa época, saiu para o Sporting, clube com o qual assinou, inicialmente, por cinco épocas, mas rescindiu após os incidentes de Alcochete, de agressões ao plantel por parte de adeptos, e voltou, um mês depois, a vincular-se por mais cinco temporadas.