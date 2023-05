Benfica e Sporting confirmam buscas da Autoridade Tributária

Segundo as mesmas fontes, os dois clubes colaboraram com as autoridades nas buscas às instalações.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à Lusa que militares estão a acompanhar a operação da AT, numa investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

De acordo com Correio da Manhã, a AT está a investigar um alegado esquema de fraude envolvendo transferências de futebolistas.

O mesmo jornal dá ainda conta da realização de buscas ao FC Porto, tendo a Lusa contactado o clube sem ter obtido uma resposta.

O Correio da Manhã associa estas buscas à operação `Fora de Jogo`, que decorre há vários anos e conta com dezenas de arguidos, num processo que terá sido desencadeado por documentos acedidos por Rui Pinto, o principal arguido do processo `Football Leaks`.