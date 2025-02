Benfica e Sporting jogam tudo na “Champions”

Os encarnados preparam o jogo da segunda mão, na terça-feira, com o conforto que a vitória por 1-0 no Principado lhe proporciona, em contraste com os campeões nacionais, que enfrentarão na quarta-feira a improvável tarefa de recuperar da pesada derrota por 3-0 sofrida na receção ao Borussia Dortmund.



O ânimo dos rivais lisboetas também é substancialmente diferente depois dos jogos de sábado, da 22.ª jornada da I Liga: o Benfica, segundo classificado, venceu por 1-0 na visita ao Santa Clara e aproveitou o empate 2-2 do Sporting na receção ao Arouca para reduzir para dois pontos o atraso para a liderança da prova.



O Benfica parece caminhar de vitória em vitória sobre o Mónaco nesta época. Depois de se ter imposto por 3-2 na nova fase de liga (num jogo em que esteve duas vezes em desvantagem), a equipa lisboeta voltou a impor-se na semana passada no Estádio Louis II, graças ao golo solitário do avançado grego Pavlidis, aos 48 minutos.



A formação treinada por Bruno Lage até poderia ter amealhado uma vantagem mais confortável, uma vez que jogou desde os 52 minutos em superioridade numérica, devido à expulsão de Al Musrati, tal como tinha sucedido no jogo da fase de liga, no qual Singo deixou os monegascos reduzidos a 10 jogadores, aos 58.



O ex-jogador do Sporting de Braga é uma das baixas importantes no quarto classificado do campeonato francês, tal como Vanderson e Zakaria, igualmente suspensos, enquanto o Benfica estará privado de Florentino, pelo mesmo motivo, bem como dos lesionados Bah, Manu Silva, Aursnes e Di María, e com Tomás Araújo em dúvida.



O confronto entre o 16.º e 17.º classificados da primeira fase da Liga dos Campeões, com vantagem do Benfica (que venceu a competição em 1961 e 1962), terá à sua espera Liverpool ou FC Barcelona, os dois primeiros colocados, qualificados diretamente para os oitavos de final.



"Leões" com tarefa hercúlea



No dia seguinte, o Sporting, que terminou a fase de liga no 23.º lugar, apenas dois acima da zona de eliminação, defronta o Borussia Dortmund, 10.º posicionado, que parece destinado a seguir para os "oitavos", nos quais terá pela frente Aston Villa ou Lille.



O 11.º classificado da Liga alemã, campeão europeu em 1997, protagonizou uma segunda parte demolidora em Alvalade, premiada com os golos de Guirassy – melhor marcador da prova, com 10 -, aos 60 minutos, Pascal Gross, aos 68, e Adeyemi, aos 82, deixando pouca margem para o Sporting sonhar em Dortmund.



O líder da Liga portuguesa não ganha na Europa desde que o treinador Ruben Amorim saiu para o Manchester United, no início de novembro, tendo registado quatro derrotas e um empate nas derradeiras cinco partidas na ‘Champions’, as três últimas já sob o comando técnico de Rui Borges.



Para o apagão leonino muito terá contribuído a lesão do avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador destacado da I Liga, que está dado como totalmente recuperado, mas tarda em reencontrar-se com os golos, enquanto Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Morita e Nuno Santos estão lesionados.