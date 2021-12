Benfica e Sporting vão defrontar cabeças de série nos oitavos de final

As duas equipas portuguesas, que garantiram o apuramento depois de terminarem em segundo nos respetivos grupos, já sabem que vão ter como adversários um dos vencedores dos oito agrupamentos: Ajax, Bayern Munique, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ou Lille.



Destes possíveis adversários, o Benfica sabe que não vai jogar com o Bayern Munique, tal como o Sporting não enfrentará o Ajax, uma vez que nenhuma equipa pode defrontar um adversário que era do mesmo grupo.



Outro dado adquirido é que as equipas portuguesas vão jogar a primeira mão dos 'oitavos' em casa e a segunda mão fora, uma vez que os vencedores dos grupos vão jogar fora no primeiro jogo.



No mesmo pote de Benfica e Sporting, e por isso fora de hipótese de serem adversários, vão estar o Chelsea, atual campeão europeu, o Atlético Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Salzburgo. Existe ainda uma vaga por atribuir, decidida entre Atalanta e Villarreal, pois o jogo que vai definir quem fica em segundo foi hoje adiado devido ao mau tempo.



O sorteio está agendado para segunda-feira, dia 13 de dezembro, às 11:00 (horas de Lisboa), em Nyon.



Os jogos da primeira mão dos oitavos de final vão ser disputados em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, enquanto a segunda mão está agendada para 08, 09, 15 e 16 de março.