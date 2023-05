Benfica joga em casa do rival Sporting para ser campeão da I Liga

os líderes têm um ponto de margem para os rivais, campeões em título, e jogam o "dérbi eterno" em casa dos leões, que no quarto lugar ainda podem sonhar com a Liga dos Campeões.



A equipa de Rúben Amorim viu o Sporting de Braga empatar em casa do Boavista (1-1) e ainda pode alcançar o terceiro lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, pelo que terá razões para vencer os encarnados para lá da rivalidade. Depois de o FC Porto vencer no sábado em Famalicão (4-2),, pelo que terá razões para vencer os encarnados para lá da rivalidade. A equipa de Roger Schmidt vem de quatro vitórias seguidas na Liga, como os anfitriões, e se vencer soma o 38.º título da I Liga do seu palmarés, o primeiro desde 2019 - caso contrário, fica obrigado a vencer o Santa Clara na última ronda, no Estádio da Luz.



O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente pelas 15h30, pressionado pela vitória do Arouca na receção ao Desportivo de Chaves (1-0), que colocou os arouquenses provisoriamente em quinto, precisando de ganhar para manter a caça a esse lugar, tendo já confirmada a presença na Liga Conferência Europa - ficar em quinto ou sexto muda a fase da qualificação da prova em que se entra.



Longe dos primeiros lugares, o Paços de Ferreira recebe o tranquilo Rio Ave sabendo já que vai para a II Liga, em jogo marcado para as 18h00, quando Casa Pia e Estoril Praia, também já a salvo, se defrontam. O Vitória de Guimarães recebe o Gil Vicente pelas 15h30, pressionado pela vitória do Arouca na receção ao Desportivo de Chaves (1-0), que colocou os arouquenses provisoriamente em quinto, precisando de ganhar para manter a caça a esse lugar, tendo já confirmada a presença na Liga Conferência Europa - ficar em quinto ou sexto muda a fase da qualificação da prova em que se entra.Longe dos primeiros lugares, o Paços de Ferreira recebe o tranquilo Rio Ave sabendo já que vai para a II Liga, em jogo marcado para as 18h00, quando Casa Pia e Estoril Praia, também já a salvo, se defrontam.