Benfica recorre à ‘negra’ para vencer o Sporting no nacional de voleibol

Com este resultado, o Benfica soma agora 26 pontos, mais seis pontos que o Sporting, terceiro. No segundo lugar figura o Fonte Bastardo, com 22, e um jogo a menos.



Equilíbrio. Esta seria a palavra ideal para definir o jogo ao longo de todos os parciais. Ganhou o Benfica, mas poderia perfeitamente ter sido o Sporting, equipa que vendeu cara, muito cara mesmo, a derrota.



Nenhuma das equipas baixou os braços, mesmo quando tinham três ou quatro pontos de desvantagem. Aconteceu no primeiro e no segundo ‘set’ e tanto o Benfica como o Sporting deram a volta ao marcador.



No primeiro parcial, com a duração de 43 minutos, também por culpa de um problema técnico no computador, foi necessário recorrer ao ‘match-point’ para se decidir o vencer. A sorte acabou por sorrir ao Benfica, que o conquistou, por 30-28.



De destacar os erros nos serviços, mais evidente para os ‘encarnados’, que ainda assim atenuaram essas falhas graças ao ataque.



Aliás, os argumentos esgrimidos no primeiro ‘set’ mantiveram-se no segundo, os campeões nacionais (de 2018/19, já que na temporada passada, fruto da suspensão da competição devido à pandemia não foi atribuído o título) até chegaram a ter quatro pontos de vantagem (14-10), contudo o Sporting deu a volta ao marcador e, após alguma indefinição, acabou por igualar a partida ao vencer por 25-23.



No terceiro parcial, a formação da Luz ‘puxou dos galões’, corrigiu os erros no serviço, chegou mesmo a conquistar três pontos de seguida quando marcador registou os 22-16. Um resultado só por sim mostrava que o parcial estava sentenciado e que seria uma questão de tempo até o Benfica o selar (25-19), graças ao ponto conquistado por André Aleixo.



A apostar na rotação dos líberos, ora Gil Pereira, ora João Fidalgo, o Sporting manteve-se no encalço do Benfica e mostrou que a diferença no marcador no terceiro parcial era apenas um pequeno percalço.



Cerrou fileiras e manteve-se no comando do ‘set’ e quando Ivo Casas socou a bola depois de a não conseguir rececionar, aos 24-19, foi sinal claro que os ‘encarnados’ tinham desistido de o conquistar, tendo sido selado pelo ‘leão’ Robinson Dvoranen.



Na negra, com menos pontos em disputa, Flávio Soares, depois de uma má receção de Robinson Dvoranen, fez o Benfica adiantar-se no encontro, contudo, ao mostrar fragilidades no ‘bloco’ foi permitindo que o Sporting se mantivesse nas imediações, sempre a roçar a igualdade. No fundo era o espelho do jogo. A incerteza manteve-se, contudo os ‘encarnados’ ganharam uma almofada de três pontos (13-10) o que foi suficiente para atirar os ‘leões’ para fora do triunfo, com o ponto de Raphael Oliveira (15-11).