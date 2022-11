Benfica sorteado com Kairat, Sporting em grupo mais acessível na `champions` de futsal

Em sorteio que decorreu na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça, o Benfica, vencedor da competição em 2010, ficou inserido num grupo que vai ser disputado em Almaty, tendo como anfitrião o Kairat, campeão em 2013 e 2015, e que integra ainda os checos do Chrudim e os malteses do Luxol St. Andrews.

O Sporting, que triunfou em 2019 e 2021, ficou colocado no agrupamento A, juntamente com os italianos do Cittá di Eboli, que vão acolher os jogos desta `poule`, os sérvios do Loznica-Grad 2018 e os ucranianos do Uragan Ivano-Frankivsk.