Benfica-Sporting um jogo de incertezas

No domingo, os dois emblemas vão subir ao relvado do Estádio da Luz apenas separados por três pontos, mas em condições bem opostas, com o técnico Roger Schmidt pressionado e já alvo de alguma contestação no comando dos campeões nacionais, enquanto Rúben Amorim pode consolidar o comando do campeonato e a candidatura do clube de Alvalade ao título.No duelo que fecha a ronda, o Sporting vai à Luz não só defender a liderança, e tentar até fugir nela, mas também a invencibilidade no campeonato, com um registo de nove vitórias e apenas um empate, esse no campo do Sporting de Braga (1-1), no primeiro grande teste da temporada até agora.Já o Benfica, em termos numéricos, está na luta pelo título e tem apenas mais um desaire que os "leões" na prova, mas o nível exibicional tem deixado os adeptos bem preocupados, juntamente com a campanha na Liga dos Campeões, até agora um das piores de sempre, com zero pontos e já com a eliminação confirmada.





"Águias" com sinais de crise



Uma entrada em falso na I Liga de futebol deixa o Benfica com menos três pontos em comparação com o mesmo período da última época, embora a "crise" dos campeões nacionais pareça mais profunda.



A poucos dias de receber o Sporting, a mudança de uma temporada para a outra são menos pontos, mas também a perda da liderança e um adversário muito mais forte.



A grande diferença a nível interno traduz-se nesses menos três pontos – derrota na primeira jornada em casa do Boavista (3-2) -, num percurso ainda abalado com o empate recente em casa diante do Casa Pia (1-1).



Mas mais do que os números internos, a equipa do alemão Roger Schmidt tem "assustado" os adeptos, sobretudo em função de exibições muito distantes das demonstradas na época transata, em que chegou ao título.







Encarnados lideram histórico com mais 25 triunfos





O Benfica tem mais 25 vitórias do que o Sporting no histórico do dérbi dos dérbis do futebol português, ainda que tenha apenas dois triunfos nos últimos sete duelos de um histórico que terá novo episódio no domingo.



O embate da 11.ª jornada do campeonato, no Estádio da Luz, em Lisboa, será o 317.º entre os dois rivais lisboetas, que se defrontam desde 1907, com as "águias" a totalizarem 137 triunfos, face aos 112 dos "leões", e também estão por cima nos golos, com mais 52 (535 contra 483), apesar de o "rei" Eusébio (27) perder no confronto direto com Peyroteo (48).



Quanto aos empates, são 67, precisamente o desfecho dos dois últimos jogos, disputados na época passada e que terminaram com o mesmo resultado (2-2), tanto na Luz quanto em Alvalade, sendo que em ambas o Sporting esteve em vantagem, mas permitiu ao Benfica recuperar.







Benfica só venceu três dos últimos nove jogos



O Benfica ostenta uma clara supremacia nos encontros caseiros com o Sporting para a I Liga portuguesa de futebol, mas, em contraciclo, apenas venceu três dos derradeiros nove encontros.



Depois de seis vitórias consecutivas, todas sem golos sofridos (uma por 1-0 e cinco por 2-0), entre 2008/09 e 2013/14, os encarnados lograram apenas mais três desde 2014/15, cedendo quatro empates e dois desaires.



A formação leonina venceu em 2015/16 e 2021/22, em dois jogos em que foi claramente superior e nos quais chegou a liderar por 3-0.



Há sete temporadas, num jogo marcado pelo regresso de Jorge Jesus à Luz como treinador do Sporting, depois de seis épocas ao serviço do Benfica, a formação leonina foi arrasadora e resolveu o encontro na primeira parte.