Benfica vence Sporting na Luz e alarga vantagem no ‘play-off’ de voleibol

No Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, o Benfica colocou-se a vencer por 2-0 (25-16 e 25-17) com relativa facilidade e só no terceiro ‘set’ o Sporting ofereceu alguma réplica. Ainda assim, a vitória voltou a sorrir às ‘águias', que encerraram o jogo com uma vitória por 25-22 e fizeram o 3-0 final.



O primeiro ‘set’ foi totalmente dominado pelas ‘águias', que entraram no segundo jogo do ‘play-off' a todo o gás. A equipa de Marcel Matz esteve melhor em todos os aspetos do jogo, desde a receção ao ataque, mas também muito eficaz no bloco, e fechou o parcial com um esclarecedor 25-16.



O segundo ‘set’ trouxe um Sporting mais concentrado no ataque à rede, mas depressa a equipa de Gersinho voltou aos pecados do primeiro e o Benfica aproveitou para se distanciar no marcador, fechando o segundo parcial com relativa facilidade em 25-17.



O terceiro ‘set’ foi o mais equilibrado e também o mais espetacular do jogo. O Sporting estava ‘obrigado’ a reagir à desvantagem e foi isso que os ‘leões' fizeram: lideraram o ‘set’ na sua fase inicial e obrigaram o Benfica a errar.



Marcel Matz percebeu que o Sporting estava melhor, pediu um desconto de tempo para corrigir posições e isso ‘virou' o jogo: o Benfica ‘encostou' ao Sporting, fez o empate 16-16 e saltou para a frente do marcador pouco depois.



Na reta final, o Benfica voltou a ser mais forte no ataque e fechou o encontro em 25-22.



Com este triunfo, o Benfica aumenta para 2-0 a vantagem no ‘play-off', depois de ter vencido por 3-2 o primeiro encontro, em Alvalade.



No domingo, em novo jogo na Luz, a equipa ‘encarnada' pode selar a passagem à final do campeonato, caso volte a vencer os ‘leões'.