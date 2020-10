Besiktas oficializa chegada de Rosier por empréstimo do Sporting

Foi através de um vídeo publicado nas redes sociais que o Besiktas deu as boas-vindas ao lateral-direito francês, que não entrava nas contas do treinador ‘leonino’ Rúben Amorim.



Contratado ao Dijon na temporada passada, Rosier, de 24 anos, nunca se conseguiu afirmar no 'onze' titular do Sporting, tendo vestido a camisola ‘verde e branca’ em apenas 16 ocasiões.