"Bis" de Bruno Fernandes em Portimão "cola" Sporting ao rival antes do dérbi

Lusa Comentários 28 Abr, 2018, 23:01 / atualizado em 28 Abr, 2018, 23:04 | Sporting

Os tentos de Bruno Fernandes (23 e 89 minutos), entrecortados pelo golo de Fabrício, que levou o jogo empatado para o intervalo (42), deram uma vitória justa dos ‘leões', a equipa que criou mais ocasiões ao longo da partida, apesar da boa réplica dos algarvios.



O Sporting aproveitou a derrota caseira do Benfica com o Tondela (3-2) para igualar os ‘encarnados' no segundo lugar da tabela, ambos com 77 pontos, uma semana antes do encontro no Estádio José de Alvalade, enquanto o Portimonense, 11.º classificado, com 35, somou o quarto encontro seguido sem ganhar.



Os dois treinadores operaram apenas uma alteração em cada equipa face aos últimos ‘onzes', com as entradas de Pedro Sá e Petrovic para os lugares de Dener e Mathieu (lesionado), no Portimonense e no Sporting, respetivamente.



Os ‘leões', conscientes da importância reforçada do encontro depois da escorregadela do rival, entraram pressionantes, roubando ‘terreno' aos locais e assumindo a posse de bola no ataque à baliza de Leo.



Logo no segundo minuto de jogo, após um canto e um desvio ao primeiro poste, o médio argentino Battaglia cabeceou para grande defesa do guardião brasileiro, que aos 16 voltou a parar um ‘tiro' perigoso de fora da área de Acuña, com Bas Dost a falhar a recarga.



O ascendente ‘leonino' ganhou expressão no marcador aos 23 minutos, quando Bruno Fernandes finalizou com um toque de classe na ‘cara' de Leo, após assistência de cabeça de Bas Dost.



Com constantes trocas entre Bruno Fernandes e Gelson Martins no flanco direito, o Sporting esteve perto do segundo golo aos 28 minutos, quando o extremo direito foi até à linha de fundo e cruzou para um remate de primeira de Acuña que saiu torto.



No Portimonense, a alteração forçada de Marcel, lesionado, por Dener levou Vítor Oliveira a operar uma mudança tática no ataque, diluindo a superioridade dos forasteiros e gerando sempre alguma preocupação no Sporting quando acelerava para eventuais transições.



Na verdade, a equipa de Portimão revelou-se muito eficaz, ao chegar ao empate na única ocasião criada no primeiro tempo, por Fabrício (42 minutos), após cruzamento de Bruno Tabata, que começou o jogo à direita e, entretanto, se tinha posicionado na esquerda.



Na segunda parte, os algarvios entraram mais personalizados no primeiro quarto de hora - Nakajima falhou uma grande ocasião, em excelente posição na área, logo aos 49 minutos -, antes de o Sporting voltar a equilibrar a partida.



Em ritmo de parada e resposta, as oportunidades de golo foram surgindo junto das duas balizas, com Gelson e Nakajima a proporcionarem boas defesas a Leo e Rui Patrício, aos 62 e 63 minutos.



Com a possibilidade de igualar o Benfica, os ‘leões' forçaram no último quarto de hora e criaram várias oportunidades, por Misic (76) e Gelson (80), antes de Bruno Fernandes decidir o jogo com o seu segundo golo.



Aos 89 minutos, o médio ofensivo levou os adeptos do Sporting ao rubro com um remate excelente de fora da área, que não deu hipóteses ao guardião Leo, o melhor elemento da sua equipa no jogo.