Borja sem limitações no treino do Sporting

Borja, que esteve infetado com o novo coronavírus, regressou em pleno aos treinos na Academia de Alcochete e poderá ser opção para o técnico Rúben Amorim no duelo de sábado com os açorianos.



Ausente continua o central Eduardo Quaresma, devido a lesão, o que levou o treinador do Sporting a chamar João Silva, defesa da equipa B, para participar na sessão.



Na quinta-feira, os ‘leões’ voltam a treinar na Academia, à porta fechada, a partir das 10h00.



O Sporting, terceiro classificado, com sete pontos, mas menos um jogo, defronta o Santa Clara, quarto, também com sete, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, pelas 17h00 (menos uma hora do que no continente) de sábado, em jogo da quinta jornada da I Liga.



A Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores autorizaram a presença de público até 10% da lotação do recinto, ou seja, cerca de 1.000 pessoas, à semelhança daquilo que tinha acontecido diante do Gil Vicente, na terceira jornada.