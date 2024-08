Bruno Araújo reforça basquetebol do Sporting

O extremo Bruno Araújo é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Sporting, proveniente do Vitória de Guimarães, e chega a Alvalade com o desejo de mostrar a sua garra, anunciou o clube lisboeta.

“Sinto-me muito grato pela oportunidade. Jogar por um clube tão grande como o Sporting é um enorme prazer. Quero exercer as minhas capacidades a 100%, contribuir para a equipa e trazer muitas alegrias para os nossos adeptos”, disse, em declarações divulgadas no sítio oficial dos "leões" na Internet.



Bruno Araújo, de 23 anos e 2,00 metros de altura, com experiências no basquetebol universitário norte-americano e nas seleções jovens nacionais, define-se como um jogador que coloca “sempre o coletivo em primeiro lugar” e promete “fazer tudo pela equipa”.



“Quero cumprir o meu papel tanto no ataque como na defesa. Uma das minhas principais características é a garra e nunca desistir de nenhuma bola. É algo em que os sportinguistas vão poder contar sempre comigo e que faz parte da garra de ser leão”, adiantou.