Bruno de Carvalho apela à união do universo sportinguista

26 Dez, 2017, 20:22 / atualizado em 27 Dez, 2017, 07:17 | Sporting

"Desejo umas festas felizes e umas entradas em 2018 em grande, que nos mantenha coesos e unidos no apoio ao Sporting Clube de Portugal. Juntos atingiremos os objetivos mais facilmente", começou por referir, no relvado do Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do treino aberto da equipa de futebol.



O líder 'leonino' terminou o seu discurso, perante os 5.327 adeptos presentes nas bancadas, enaltecendo a importância dos sócios para a equipa. "Bem-haja a vocês, que são a razão por existirmos, por querermos fazer mais e melhor", concluiu.À semelhança do ano passado, para assistir ao treino solidário, os adeptos tinham de levar brinquedos que o Sporting se compromete a distribuir por instituições de apoio a crianças e jovens carenciados.Durante a sessão orientada pelo técnico, Jorge Jesus, que contou com 24 atletas, estiveram ausentes com devida autorização para se apresentaram mais tarde os defesas Sebastian Coates e Stefan Ristovski e o médio Bruno César.Já o avançado Gelson Martins não treinou por estar com gripe, enquanto Alan Ruiz continua a treinar à margem do plantel e a contas com um processo disciplinar instaurado pelo clube.Para colmatar as cinco ausências, o treinador resgatou da equipa B dos 'leões' o central Ivanildo Fernandes, o médio Bruno Paz e ponta de lança Rafael Leão.No que aos lesionados diz respeito apenas o argentino Jonathan Silva continua a recuperar da intervenção ao joelho direito, que o afastará do resto da temporada.O próximo encontro oficial do Sporting está marcado para sexta-feira, pelas 19:00, no Estádio do Restelo, diante do Belenenses, em partida da terceira e última jornada do grupo B da terceira fase da Taça da Liga.