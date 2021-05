Bruno de Carvalho diz que é dia de "esquecer as diferenças"

Num artigo de opinião no site Bola na Rede, antigo presidente afirmou que, depois de ter "servido" o Sporting, ver o clube ter sucesso é ainda mais especial, explicando que quem é campeão ao serviço dos `leões` "entra para a história a letras de ouro".

Bruno de Carvalho presidiu ao clube `leonino` entre 2013 e 2018, altura em que foi destituído do cargo, em Assembleia Geral. O ex-presidente leonino acabou mesmo por ser expulso de sócio, mas explicou que hoje é um dia para "esquecer" as divergências.

"Hoje é dia de chorar de alegria e de esquecer as diferenças que teimam em não deixar que nos unamos. E, por muito que essas diferenças nos magoem profundamente, hoje é tempo de pensar no que nos liga a todos: o amor pelo Sporting Clube de Portugal! E, seja onde for, comemorem de cabeça bem erguida. Porque merecemos! Todos! Merecemos esta felicidade!", referiu.

Bruno de Carvalho deixou ainda muitos elogios ao treinador Rúben Amorim.

"O Rúben Amorim foi excecional. Conseguiu um controlo do balneário como eu não via faz muito tempo. Conseguiu retirar todo o talento e o prazer de cada atleta. Foi um verdadeiro maestro de um plantel que quase conseguiu atingir a perfeição. Este plantel foi absolutamente magnífico", salientou.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os `leões` somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.