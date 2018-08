Bruno de Carvalho em Alvalade. "Têm de nos aceitar como presidente"

RTP Comentários 17 Ago, 2018, 15:46 / atualizado em 17 Ago, 2018, 15:52 | Sporting

O ex-dirigente desportivo, que afiança estar em condições de retomar, a curto prazo, as funções como número um do clube leonino, chamou agentes da Polícia de Segurança Pública ao multidesportivo. Foi depois convocado à SAD.



“Está para muito breve voltar a casa e a um sítio que é nosso por direito. Assim os sócios o quiseram”, clamou Bruno de Carvalho.





À saída, dirigindo-se aos jornalistas, Bruno de Carvalho sustentou ter o respaldo da justiça enquanto presidente legítimo do Sporting desde o início do mês.“Todo o efeito da Assembleia Geral de dia 23 foi suspenso, pelo que sou o presidente do clube e da SAD. O resultado da Assembleia Geral é uma mentira pegada”, atirou.“Espero dentro de dias voltar a trabalhar como presidente do Sporting”, afirmou ainda Bruno de Carvalho, que propugnou também que os atuais órgãos de gestão do clube terão de o “aceitar como presidente”.De acordo com o presidente destituído, “a justiça declarou ser ilícita” a “deliberação da Assembleia Geral de 23 de junho”.“O que significa que o Sporting nada pode fazer a não ser receber-nos de volta como presidente do Sporting e da SAD e como elementos do Conselho Diretivo”, insistiu.“O resultado foi comunicado e a contraparte foi citada. Agentes de Marta Soares foram citados no dia 1 de agosto, desde 1 de agosto que eles sabem que o presidente do clube e da SAD se chama Bruno de Carvalho”, acusou à saída das instalações da SAD.