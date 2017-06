Bruno de Carvalho vai inaugurar primeira academia do Sporting na Guatemala

Lusa 04 Jun, 2017, 11:14 | Sporting

"Tenho pena de não continuar convosco como é costume, mas tenho de viajar para a Guatemala para inaugurar mais uma academia do Sporting, uma família que já está pelos quatro cantos do mundo", afirmou Bruno de Carvalho.



O presidente dos 'leões' discursava no jantar do sexto aniversário da Academia do Sporting de Toronto, num restaurante em Mississauga.



"Outra academia que é importante para a nossa família, para as nossas vidas, vamos também ajudar as crianças daquele país a crescerem, a concretizarem os seus sonhos, pois a nossa vida é preenchida com sonhos", acrescentou.



Após quase dois dias em Toronto, Bruno de Carvalho partiu na madrugada de hoje para a Cidade da Guatemala, onde vai permanecer até terça-feira.



Dirigindo-se aos pais, mães, avós e avôs dos atletas da Academia do Sporting de Toronto, o líder sportinguista realçou o seu "papel importante na vida das crianças para a academia".



"Vocês têm um papel importante, nós também, mas o principal é vosso. Para escolherem o caminho certo para os vossos filhos, acho que fizeram a melhor escolha ao colocá-los nesta academia", frisou.



Bruno de Carvalho reconheceu ainda o trabalho desenvolvido por toda a equipa da academia, estando certo que aquele é o "local certo os jovens jogadores crescerem e continuarem com os valores" que todos os pais querem para os filhos.



Durante a cerimónia o dirigente chamou ao palco Michael Macri, o segundo jogador de Toronto que vai integrar a academia do clube, em Alcochete.